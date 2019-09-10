Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanları davet etti! İmamoğlu ve Yavaş da var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti. Davet alan isimler arasında sürekli randevu isteyen Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan toplantıya 30 büyükşehir belediye başkanının da katılması bekleniyor.

CHP'liler de davetli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi CHP'li isimlerin toplantıya davet edilmesi gözleri bu isimlere çevirdi. Toplantının içeriğine dair bir detay henüz açıklanmadı.