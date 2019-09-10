HABER /  DÜNYA

ABD'den iki kritik isim Türkiye'ye geliyor Ajandada güvenli bölge konusu var

Savunma Bakanlığı, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge görüşmeleri için CENTCOM ve EUCOM yetkililerinin bugün Ankara'ya geleceğini aktardı. Bakanlık güvenli bölge oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat'ın Doğusu'nda oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık güvenli bölgenin tesis edilmesi için faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Ayrıca ABD'den iki komutanın Ankara'ya gelerek Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edecektir" denildi

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'nin Türkiye'ye 'füze alımı için yaptırım' açıklaması doları fırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanları davet etti! İmamoğlu ve Yavaş da var
Akit yazarı kadına şiddet olaylarını batılı yaşam biçimine bağladı
FETÖ'nün TSK'deki 'mahrem imamlarına' operasyon: 53 gözaltı kararı
11 yıl işletip 2015'de satmıştı Aydın Doğan yeniden mi banka işine giriyor?
Yargıtay'dan emsal karar düğüne yanaşmayanlara kötü haber
ÖNCEKİ HABERLER
Liposakşın neden çok popüler? Hangi teknikler ve hangi bölgelere uygulanıyor
ALES sınav giriş belgesi alma sayfası açıldı mı 2019 ÖSYM
Yemen’de Husilere ait silah deposunda patlama: 7 ölü
Uzman açıkladı: Yeniden meme yapılması öz güven kazandırılmasında çok faydalı
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Azad öldürüldü
Çukur'a Damla Sönmez katıldı üçüncü sezon için beklenen haber geldi
Yorumlar