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İrfan Can Kahveci oynamak istediği ligi açıkladı

İhlas Haber Ajansı
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Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, “İnşallah maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz, teklifler varsa ona göre konuşuruz. Bana daha çok uygun olan bir lig diye düşünüyorum İspanya Ligi’ni. Gönlüm oradan yana” dedi.

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Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, bu akşam Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Organizasyonun ardından turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Çok mutluyum”
Yaşadıklarını ‘rüya’ olarak nitelendiren İrfan, “Rüya gibiydi. Bugün hatta Kasımpaşa maçından önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken şu cümleleri kullanmıştım; ‘Bugün biri beni uyandırsa. 1 haftadır uykudasın dese gerçekten son sinirlenirdim’. Çünkü gerçekten hayal gibi. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla” şeklinde konuştu.

“Gönlüm İspanya’dan yana”
Göksel Gümüşdağ’ın kendisini La Liga takımlarından Sevilla’nın istediğine yönelik açıklamalarına ilişkin ise İrfan Can Kahveci, “Şu an Avrupa maçlarımız var önümüzde. Öncelikle onlara konsantreyim. Bunları hiç konuşmadık şu zamana kadar. İnşallah maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz, teklifler varsa ona göre konuşuruz. Bana daha çok uygun olan bir lig diye düşünüyorum İspanya Ligi’ni. Gönlüm oradan yana” ifadelerini kullandı.

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