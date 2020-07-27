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YKS sonuçları açıklandı! Tercihler hangi tarihlerde yapılacak?

Son dakika gelişmesine göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2020-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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27- 28  Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Tercihler 6-14 Ağustos'ta yapılacak
Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti. 

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu. 

YKS birincilerinin illeri
Öte yandan Halis Aygün, "YKS birincilerimizin illeri; TYT birincileri: 5 aday Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir. AYT birincileri: 5 aday; Sözel: İzmir, Eşit Ağırlık: Osmaniye, Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: 4 aday; İstanbul, 1 aday Niğde. Adaylarımızı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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