YKS sonuçları açıklandı! Tercihler hangi tarihlerde yapılacak?
Son dakika gelişmesine göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2020-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Abone ol
27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Tercihler 6-14 Ağustos'ta yapılacak
Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.
Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2020
Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/TrscmaYyld
YKS birincilerinin illeri
Öte yandan Halis Aygün, "YKS birincilerimizin illeri; TYT birincileri: 5 aday Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir. AYT birincileri: 5 aday; Sözel: İzmir, Eşit Ağırlık: Osmaniye, Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: 4 aday; İstanbul, 1 aday Niğde. Adaylarımızı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.