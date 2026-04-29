İran savaşında yeni perde Trump danışmanlarına talimat verdi iddiası

İran savaşında yeni perde Trump danışmanlarına talimat verdi iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait limanlara yönelik daha uzun süreli bir deniz ablukasına hazırlık yapmak için danışmanlarına talimat verdiği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, İran yönetimini nükleer programından geri adım atmaya zorlamak amacıyla ülkenin petrol gelirlerini ve ekonomik kaynaklarını hedef alan baskıyı sürdürme kararı aldı.

Yetkililer, Trump'ın, Tahran'ı uzun süredir reddettiği nükleer tavizleri kabul etmeye zorlamak amacıyla danışmanlarına İran'a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapma talimatı verdiğini belirtti.

İran'ı geri adım atmaya zorlama hedefi

Trump'ın yeniden hava saldırılarına başlama ya da çatışmadan tamamen çekilme seçeneklerini, mevcut ablukayı sürdürmeye kıyasla daha riskli bulduğuna işaret eden yetkililer, Başkanın son görüşmelerde İran'a ait limanlara yönelik deniz trafiğini kısıtlayarak petrol ihracatını baskı altında tutmayı tercih ettiğini aktardı.

Savaşı derinleştirebilir endişesi

Haberde, Trump'a yakın bazı isimlerin Tahran üzerindeki baskının sürdürülmesini önerdiği, bazı isimlerin ise Hürmüz Boğazı'nın kapanması ya da savaşın derinleşmesinin ekonomi ve siyasi açıdan risk oluşturmasından endişe duyduğunu belirttiği aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarının ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak
TÜİK açıkladı! Mart ayı işsizlik rakamları belli oldu
Havalar ısındı ortaya çıktı! İki kişi hastanelik oldu
Bakan Göktaş duyurdu: Nisan ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Meclis'te okul saldırıları için kurulan komisyonun üyeleri belirlendi
EPDK elektrik piyasasında lisans ve yaptırım çerçevesini güncelledi
Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek
Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Avukat hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump: Asla izin vermeyeceğiz
İran savaşı planları altüst etti AK Parti kulislerinde konuşulan yeni seçim tarihi
Siyasi manipülasyon çabası! Bayraktar'dan Özel'in maden iddiasına cevap
Bu hareketi yapan yandı! Kırmızı kart görecek