İran savaşı planları altüst etti AK Parti kulislerinde konuşulan yeni seçim tarihi

AK Parti kulislerinde 2027 sonbaharında düşünen seçim tarihinin ABD-İran savaşının ekonomiye etkisi nedeniyle değiştiği konuşuluyor. Türkiye gazetesinin haberine göre seçim 2028'in nisan veya mayıs ayında yapılabilir.

Erken seçim tartışmaları sürerken AK Parti'nin seçim takviminde değişiklikler yaşanıyor. Mevcut takvime göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2028'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin daha önce yapılması gerekiyor.

AK Parti daha önce seçimleri 7 Kasım 2027'ye çekmeyi planlıyordu.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, AK Parti yönetimi ekonomi yönetimine ekstra 6-7 ay kazandırmak için seçimlerin 2028’in ilkbahar aylarında yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde.

Nisan veya mayıs aylarında yapılacak bir seçimin ekonomi yönetimine 6-7 ay ek süre kazandıracağı değerlendiriliyor. Mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğu konuşuluyor.

SAVAŞ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Mehmet Şimşek öncülüğünde uygulanan ekonomi politikalarının meyvelerini bu yılın haziran ayında vermeye başlaması ve ekonomik refahın vatandaşın cebine yansıması bekleniyordu.

Ancak İran ile ABD-İsrail arasında çıkan savaş planları bozdu. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler ve enerji fiyatlarının artması hesapları değiştirdi.