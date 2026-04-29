İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesi kura çekimiyle ilgili iddialara DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin, "Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu belirtildi.

"Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır. Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış, şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır. Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir. Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

Kosova Meclisi feshedildi yeniden erken genel seçim yapılacak
Kosova Meclisi feshedildi yeniden erken genel seçim yapılacak
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Ümraniye'de bir kadına ve köpeğine saldıran köpeğin sahibi yakalandı
Ümraniye'de bir kadına ve köpeğine saldıran köpeğin sahibi yakalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan maden işçileri açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan maden işçileri açıklaması
Jose Mourinho geri dönüyor! Başkan istiyor: Adaylar arasında ilk sırada
Jose Mourinho geri dönüyor! Başkan istiyor: Adaylar arasında ilk sırada
Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü düello! PSG, Bayern'i yıktı
Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü düello! PSG, Bayern'i yıktı
Trump: Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur
Trump: Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı
Beşiktaş GAİN EuroCup finalinde şampiyonluğu kaçırdı
Beşiktaş GAİN EuroCup finalinde şampiyonluğu kaçırdı
ASELSAN, ilk çeyrekte hasılatını 34,3 milyar liraya çıkardı
ASELSAN, ilk çeyrekte hasılatını 34,3 milyar liraya çıkardı
Putin: Kiev yönetimi terörist yöntemlere başvuruyor
Putin: Kiev yönetimi terörist yöntemlere başvuruyor
İran medyası: 72 saatte 52 İran gemisi ABD ablukasını geçti
İran medyası: 72 saatte 52 İran gemisi ABD ablukasını geçti