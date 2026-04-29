GÜNCEL

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara-Adana yolu Karaoğlan Mahallesi mevkisinde 06 BEM 578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Ümraniye'de bir kadına ve köpeğine saldıran köpeğin sahibi yakalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan maden işçileri açıklaması
Jose Mourinho geri dönüyor! Başkan istiyor: Adaylar arasında ilk sırada
Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü düello! PSG, Bayern'i yıktı
Trump: Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı
Beşiktaş GAİN EuroCup finalinde şampiyonluğu kaçırdı
ASELSAN, ilk çeyrekte hasılatını 34,3 milyar liraya çıkardı
Putin: Kiev yönetimi terörist yöntemlere başvuruyor
İran medyası: 72 saatte 52 İran gemisi ABD ablukasını geçti
Mustafa Çiftçi, maden eyleminin polise çiçek vererek sonlandırılmasını takdir etti
Sorumlulardan biri tekneyle kaçarken yakalanmıştı! 115 kişiye mezar olan Penta Park davasında tahliye