Ümraniye'de bir kadına ve köpeğine saldıran köpeğin sahibi yakalandı

Ümraniye'de bir kadına ve köpeğine saldıran köpeğin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Atakent Mahallesi'nde önceki gün bir köpek, sokakta yürüyen kadına ve köpeğine saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken, yaralı köpek ise veterinere götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan köpeğin sahibi R.K'nin (45) "hayvanın tehlikeli bir şekilde salıverilmesi" suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yaralı kadının taburcu olduğu ve köpeğinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.