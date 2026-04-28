Putin: Kiev yönetimi terörist yöntemlere başvuruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmaların gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Kiev yönetiminin sahadaki başarısızlıklar nedeniyle taktik değiştirdiğini savunan Putin, "Hem Kiev yönetimi hem de onun destekçilerinin açıkça terörist yöntemlere geçtiğini biliyoruz." dedi.

Ukrayna ordusunun cephe hattındaki durumuna dikkat çeken Rus lider, bu terör yöntemlerine başvurulmasının nedeninin herkes tarafından anlaşıldığını belirterek, "Düşman, birliklerimizin, askerlerimizin muharebe temas hattındaki ilerleyişini durdurma kapasitesine sahip değil. Her gün belirli bölgeleri kaybediyorlar. Her gün." ifadelerini kullandı.