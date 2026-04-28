Beşiktaş GAİN EuroCup finalinde şampiyonluğu kaçırdı

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup final serisinin ikinci maçında Fransa’da Bourg’a 73-71 mağlup olarak şampiyonluğu kaçırdı.Abone ol
Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup finali ikinci maçında Bourg'a 73-71 mağlup olarak şampiyonluğu kaçırdı. Temsilcimiz, unutulmaz bir sezonu Avrupa ikincisi olarak tamamladı.
BKT EuroCup final serisinde büyük bir mücadele veren Beşiktaş GAİN, Fransa deplasmanında çıktığı kader maçında kupaya uzanamadı. İlk maçı evinde kaybeden siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibine boyun eğerek Avrupa macerasını ikincilikle noktaladı.
COSEA JL BOURG 73-71 BEŞİKTAŞ GAİN
İLK PERİYOT SONUCU: JL Bourg 25-17 Beşiktaş GAİN
2. PERİYOT SONUCU: JL Bourg 38-40 Beşiktaş GAİN
3. PERİYOT SONUCU: JL Bourg 55-52 Beşiktaş GAİN
SALON: Ekinox