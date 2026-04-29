Siyasi manipülasyon çabası! Bayraktar'dan Özel'in maden iddiasına cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP lideri Özgür Özel’in maden şirketlerine verilen ruhsatlarla ilgili iddialarına cevap verdi. Özel'in iddialarını yalanlayan Bakan Bayraktar, "Gerçekler açıkken kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çabaların tek bir izahı siyasi manipülasyon." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, 2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısının 52 bin 686 olduğunu, Özgür Özel'in iddia ettiği bin 186 olmadığını belirtti.

Özel'in bahsettiği ilgili holdingin 12 arama, 184 işletme ruhsatı olduğunu ancak fiilen üretim yapılabilen ruhsat sayısının 92 olduğunu ifade etti.

Bayraktar, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına değinerek, bu çabaların siyasi manipülasyon olduğunu savundu.

Gabar'da petrol bulunmasını, Karadeniz gazını ve Mavi Vatan vizyonunu küçümseyen anlayışın ders vermeye kalkmasını ibretlik bulduğunu belirtti.

Özgür Özel'in, AK Parti döneminde Yıldızlar SSS Holding'in 2 bin 364 maden ruhsatı aldığını ve AK Parti'nin toplam 386 bin maden ruhsatı dağıttığını söylediği bilgisi metinde yer aldı.

"TAMAMI GERÇEK DIŞI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e cevap veren Bakan Bayraktar, "Özgür Özel’in esnasında bakanlığımızı ve madencilik sektörümüzü ilgilendiren konularla ilgili yaptığı talihsiz açıklamalarını gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim." ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasındaki sözlerin çarpıtma olduğunu ve her iddianın ayrı bir istismar konusu olduğunu belirten Bayraktar, "2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısı iddia ettiğiniz gibi bin 186 değil, 52 bin 686’dır. Hükümetlerimiz dönemi ve önceki dönemlerde verilen ruhsatlardan şu an 13 bin 157’si yürürlüktedir. Üstelik fiilen madencilik faaliyetine konu alan, ülkemiz yüzölçümünün sadece yüzde 0,18’i düzeyindedir. İlgili holdingin ise 12 arama, 184 işletme ruhsatı yürürlüktedir; ancak tüm izin süreçleri tamamlanmış ve fiilen üretim yapılabilen ruhsat sayısı 92’dir. Bu şirketle ilgili bakanlığımızın bugüne kadar uyguladığı yaptırımlar ve aldığı tedbirler de kamuoyunun malumudur" dedi.

"SİYASİ MANİPÜLASYON ÇABASI"

Bakan Bayraktar CHP’li belediyeler üzerinden Özel’i eleştirdiği paylaşımında, "Gerçekler bu kadar açıkken, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çabaların tek bir izahı vardır; siyasi manipülasyon. Çünkü sizler, kendi yönetiminizdeki CHP’li belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına cevap veremezken; iftirayı, çarpıtmayı ve karalamayı siyaset zannediyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, "Gabar’da petrol bulunmasını ‘hikaye’ diyerek küçümseyen, Karadeniz gazını ‘yok sayan’, Mavi Vatan vizyonuna ‘masal’ diyen, Akkuyu Nükleer Santrali’nin iptal edilmesini savunan bir anlayışın bugün bize ders vermeye kalkması ibretliktir. Türkiye’nin stratejik kazanımlarını itibarsızlaştırmaya çalışan bu yaklaşımın derdi ne emekçidir ne de ülke menfaati. Biz ise dün olduğu gibi bugün de işçimizin, emekçimizin hakkını korumaya, ülkemizin kaynaklarını milletimizin menfaatine kullanmaya ve gerçekleri her platformda ifade etmeye devam edeceğiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara'da madencilerin günlerdir devam eden eylemi nedeniyle AK Parti'yi eleştirip şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yıldızlar SSS Holding, 2 bin 364 maden ruhsatı almış AK Parti döneminde. Yanlış duymadınız. 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca, AK Parti gelene kadarki Cumhuriyet hükümetleri toplam 1186 maden ruhsatı vermiş. AK Parti sadece ve sadece Doruk Madencilik’in sahibine 2 bin 364 ruhsat vermiş. Çantasında duruyor bu ruhsatlar. Birini orada işletiyor, birini orada işletiyor, birini hava parayla satıyor. Birine işletmek için ortak alıyor. Ama eylem yapan madencilerin çocuğunun harçlık parasını verecek maaşlarını aylardır ödemiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi toplam 386 bin maden ruhsatı dağıtmış iktidarı boyunca. Kendinden önceki 80 yılda 1186, AK Parti 386 bin tane. Yani kayırdığı şirkete, 80 yıllık Cumhuriyet hükümetinde verilen ruhsatların iki katını layık gören AK Parti, kuru soğan, patates, 4-5 tane limon almak için gerekli maaşı arkadaşlardan esirgiyor.”