Mermerler şirketinin sahibi Yüksel Mermer'i oğlu şok etti: Dronla evimi gözetliyor
Türkiye sosyetesi bu olayı konuşuyor. Mermerler Şirketler Grubu miras kavgası iddialarıyla çalkalanırken, yıllardır süren arazi anlaşmazlığı dron tacizine dönüştü. Oğul Zafer Murat Mermer'in, işadamı babası Yüksel Mermer'in evinin üzerinde izinsiz şekilde dronla çekim yaptırması olay oldu. Bunun üzerine baba Zafer Mermer, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.
Bir dönem ünlü Çinli bir otomobil markasının Türkiye distribütörlüğünü alan Mermerler Şirketler Grubu, aile içi yaşadıkları miras kavgaları iddialarıyla çalkanıyor. İstanbul Etiler'deki evinde huzuru kaçan iş adamı 81 yaşındaki Yüksel Mermer, oğlu 55 yaşındaki Zafer Murat Mermer ile yaşadığı arazi anlaşmazlığının 'drone tacizine' dönüştüğünü öne sürerek şikayetçi oldu.
DRON İŞİNİN ARKASINDAN OĞLU ÇIKTI
Olay geçtiğimiz aylarda Etiler'de meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Yüksel Mermer ve oğlu arasında taşınmaz ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir husumet yaşanıyordu. Baba Mermer, ocak ayının başlarında evinin bulunduğu bölgede tanımadığı kişilerin dronla görüntü aldığını fark edince savcılığın yolunu tuttu. Olayın arkasında oğlu Zafer Murat Mermer'in olduğu ortaya çıktı.
YÜKSEL MERMER'İN SACILIK İFADESİ
Savcılıkta ifade veren baba Yüksel Mermer, şunları söyledi:
-"Evimin önüne 3 erkek geldi. Bu şahıslar eve girmeye çalıştılar ancak evde kimse olmadığı için açılmayınca bekleyip evimin dışından fotoğraf çekmeye başladılar.
-Eşim işteydi ve ben evde yalnızdım. Şahısların çekim yapmalarından dolayı tedirgin oldum. Komşularım da rahatsız oldu. Yanlarına gittiğimde, herhangi bir açıklama yapmadan çekim yapmaya devam ettiler. Bunun üzerine polis çağırdım. Polis gelmeden olay yerinden ayrıldılar.
-"Bu şahısların bahçe kısmını ve evimin dış cephelerini dron kamera ile çektiğini gördüm. Bu beni daha da tedirgin etti. Olayın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini düşünüyorum. Şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim."