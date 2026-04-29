O iddialar meğer doğruymuş! Üzerine Trump portresi basılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 250. yılı anısına sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağını ve bu pasaportlarda Başkan Donald Trump'ın görselinin yer alacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Fox News tarafından gündeme taşınan ülkenin 250. yılına özel pasaportlarla ilgili haberi doğruladı.

Sözcü, sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağı ve bu tasarımda Başkan Trump'ın görselinin yer alacağı bilgisini içeren haberi teyit etti.

Sözcü Pigott, açıklamasında, "ABD'nin temmuz ayında 250. yıl dönümünü kutlaması vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı bu tarihi olayı anmak için sınırlı sayıda özel tasarımlı ABD pasaportu basmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

25 BİN ADET BASILACAK

Fox News'ın haberinde, önerilen yeni tasarımın iç kapağında Trump'ın portresinin yer aldığı 25 bin adetlik sınırlı sayıda pasaportun basılacağı belirtildi.

Söz konusu özel tasarım pasaportların basılması durumunda, "ABD tarihinde ilk kez hayattaki bir başkanın bir seyahat belgesinde görselinin yer alacağı" kaydedildi.

