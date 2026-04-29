Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi play-off serisinde 1-0 öne geçti

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 89-78 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off serisinin ikinci müsabakası, 30 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Maça istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko karşısında Williams-Goss'un yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Zalgiris, 5. dakikada 6 sayılık üstünlük yakaladı: 4-10. Savunmasını sertleştirerek oyunu dengeleyen sarı-lacivertli takım, Baldwin'in basketiyle 8. dakikada öne geçti: 15-14. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde Tarık Biberovic ile bitime 1 saniye kala 3 sayılık basket bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, Zalgiris'e fazla sayı şansı tanımadı. Fenerbahçe Beko, Melli'nin pota altından kaydettiği basketle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Sarı-lacivertli ekip, başından sonuna üstün oynadığı ve 3'ü Tarık'tan olmak üzere dış atışlardan 5 kez isabet bulduğu bu periyodu 47-29 önde tamamlayarak soyunma odasına 18 sayılık avantajla gitti.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, savunmada ve hücumda organize olmakta zorlandı. Williams-Goss ve Wright ile üst üste sayılar bulan Zalgiris, 26. dakikada farkı 6'ya kadar indirdi: 51-45. Sarı-lacivertliler, Litvanya temsilcisinin daha üstün oynadığı bu çeyreği 65-57 önde bitirdi.

Dördüncü çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko, ilk 3,5 dakikada Zalgiris'in sadece 3 sayı bulmasına izin verdi. Deneyimli oyuncu De Colo'nun da devreye girmesiyle hücumda daha iyi organize olan sarı-lacivertliler, Melli'nin peş peşe kaydettiği basketle 26. dakikada 17 sayılık fark yakaladı: 77-60. Fenerbahçe'ye Williams-Goss ve Francisco'nun kazandırdığı sayılarla çabuk yanıt veren Zalgiris, 38. dakikada farkı 7'ye indirdi: 83-76.


Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, sahadan 89-78 galip ayrıldı ve play-off serisinde 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Hall 4, Horton-Tucker 15, Tarık Biberovic 26, Melli 13, Birch, Silva 2, De Colo 4, Colson 8, Jantunen, Baldwin 17, Boston

Zalgiris: Williams-Goss 24, Francisco 15, Butkevicius, Tubelis 11, Wright 19, Brazdeikis, Giedraitis, Lo 1, Sleva 1, Birutis 4, Sirvydis, Ulanovas 3

1. Periyot: 22-20

Devre: 47-29

3. Periyot: 65-57

