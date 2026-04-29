Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan maden işçileri açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan maden işçileri açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir’de Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. AŞ işçilerinin alacaklarına ilişkin sürecin başından itibaren takip edildiğini ve taraflarla görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. AŞ iş yerindeki işçilerin alacaklarının ödenmesine ilişkin sürecin en başından itibaren Bakanlığın ilgili birimlerince değerlendirildiği, hem işveren hem de işçi tarafıyla gerekli görüşmelerin yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, Ankara'daki maden işçilerinin eylemini sonlandırmasına ilişkin, "Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçilerin haklarının korunmasına yönelik denetim ve takip faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

Bu süreçte şirket yetkilileri tarafından işçi alacaklarının ödenmesine yönelik verilen taahhütlerin Bakanlıkça yakından izlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Daha önce gerçekleştirilen 36 milyon Türk lirası ödemeye ilave olarak bugün de eylemlere konu olan alacaklara ilişkin 60 milyon Türk lirası ödeme firma tarafından işçilerin hesaplarına aktarılmıştır. Aynı zamanda hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşme sonrasında taraflar arasında uzlaşma sağlanmış ve işçi tarafı devam eden eylemleri noktalama kararı almıştır.

Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçilerin haklarının korunmasına yönelik denetim ve takip faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecektir.

