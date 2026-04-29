Jose Mourinho geri dönüyor! Başkan istiyor: Adaylar arasında ilk sırada

Teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yolların ayrılması beklenen Real Madrid'de başkan Florentino Perez, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho'yu istiyor.

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından göreve gelen Alvaro Arbelo'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili çalışmalara başlarken favori aday ise Jose Mourinho.

PEREZ, MOURİNHO'YU TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yeni teknik direktör sürecini yönetiyor ve Jose Mourinho'yu takımda görmek istiyor. Haberde geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti'nin ardından Xabi Alonso'yla anlaşma sürecinin başında genel menajer Jose Angel Sanchez'in yer aldığı ancak bu sezon Perez'in devrede olduğu ifade edildi.

KULÜPTE İSTEMEYEN İSİMLER DE VAR

Perez'in Mourinho'nun geri dönmesini en çok isteyen isim olduğu fakat kulüpten bazı isimlerin Portekizli teknik direktörün geri dönüşüne olumlu yaklaşmadığı belirtildi. Perez'in kulübün kupasız tamamlanacak iki sezonun ardından yeniden şampiyonluklar kazanılmasını istediği aktarıldı. Geçtiğimiz sezonu kupasız tamamlayan Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne ve İspanya Kral Kupası'na veda ederken LaLiga'da lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde yer alıyor.

JOSE MOURINHO'NUN KARİYERİ

Jose Mourinho Real Madrid'de daha önce 2010-13 yılları arasında görev yapmıştı. Antrenörlük kariyerine Barcelona'da başlayan ve sonrasında Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev almıştı. Portekizli teknik direktör bu sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılıp eski takımı Benfica'ya imza atmıştı.