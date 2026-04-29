Rusya'da İran hazırlığı iddiası! Savaşa dahil mi oluyor?

ABD ve İran arasında müzakereler yarım kalırken ABD basınında dikkat çeken bir haber paylaşıldı. Buna göre Rusya da savaşa dahil olacak. Moskova yönetiminin İran'a gelişmiş insansız hava araçları göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

ABD ve İran arasındaki müzakereler Hürmüz nedeniyle yarıda kalmıştı. ABD'nin ablukasının devam etmesi İran'ın masadan kalkmasına yol açmıştı. Trump yaptığı açıklamada İran'ın petrol altyapısını vurmakla tehdit etmişti.

"SAVAŞA DAHİL OLACAK"
ABD basınına göre Rusya'nın savaşa dahil olacağı aktarıldı. Haberde yer alan bilgilere göre Moskova, Tahran'a Amerikan savaş gemilerinin ve askeri personelinin yerlerini gösteren uydu görüntüleri de dahil olmak üzere istihbarat sağladı.

RUSYA'DA İRAN HAZIRLIĞI
Avrupalı yetkililere göre Rusya İran'a sadece istihbarat sağlamakla kalmayacak. Haberde Rusya'nın İran'a gelişmiş insansız hava araçları göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Putin, "İran halkının, bağımsızlığı ve egemenliği için cesurca ve kahramanca mücadele ettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'ya en kısa sürede barış getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını dile getirdi.

