Mustafa Çiftçi, maden eyleminin polise çiçek vererek sonlandırılmasını takdir etti

Madencilerin eylemi sonlandırma kararı hakkında bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eylemimin polise çiçek vererek sonlandırılmasının milletin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri olduğunu söyledi.

Ankara son birkaç gündür madencilerin eylemine sahne oldu. Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş bünyesinde çalışan madenciler alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Ankara'da açlık grevine ve eyleme başlarken maden işçilerinin hak arayışında yeni bir aşamaya geçildi.

İçişleri Bakanlığı, madencilerle ilgili çözüm bulmak amacıyla doğrudan görüşme trafiği başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NIN İŞVERENLE GÖRÜŞMESİNDEN UZLAŞMA ÇIKTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı.

EYLEM SONLANDIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır" denildi.

Madenciler, eylemlerini sonlandırdıklarını duyurdu.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Anlaşmanın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 

Çiftçi açıklamasında "Ankara’da günlerdir devam eden madenci eyleminin sağduyu ve nezaket içinde sona ermesi, hepimiz adına anlamlı bir tablo ortaya koymuştur." dedi. 

İŞÇİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Eylemin sona erdirilme şekline vurgu yapan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

Emekçilerimizin eylemi polislere çiçek vererek sonlandırması; milletimizin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri olmuştur.

"EMEĞİN HAKKINI KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Emekçilerin mücadelesine saygı duyduklarını ifade eden Çiftçi, "İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz.” anlayışıyla; emeğin hakkını korumak, sosyal adaleti güçlendirmek ve her vatandaşımızın onurlu bir yaşam sürmesini teminat altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sağduyunun hâkim olduğu bu sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi. 

