Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Avukat hayatını kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan avukat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla yolda yürüyen kişilere ateş edilmesi sonucu Elif Çalışkan (40) ile avukat Hatice Kocaefe (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kocaefe burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğunu, ölen Hatice Kocaefe'nin ise Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiğini tespit etti.

Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump: Asla izin vermeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: Asla izin vermeyeceğiz
İran savaşı planları altüst etti AK Parti kulislerinde konuşulan yeni seçim tarihi
İran savaşı planları altüst etti AK Parti kulislerinde konuşulan yeni seçim tarihi
Siyasi manipülasyon çabası! Bayraktar'dan Özel'in maden iddiasına cevap
Siyasi manipülasyon çabası! Bayraktar'dan Özel'in maden iddiasına cevap
Bu hareketi yapan yandı! Kırmızı kart görecek
Bu hareketi yapan yandı! Kırmızı kart görecek
O iddialar meğer doğruymuş! Üzerine Trump portresi basılacak
O iddialar meğer doğruymuş! Üzerine Trump portresi basılacak
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi play-off serisinde 1-0 öne geçti
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi play-off serisinde 1-0 öne geçti
Rusya'da İran hazırlığı iddiası! Savaşa dahil mi oluyor?
Rusya'da İran hazırlığı iddiası! Savaşa dahil mi oluyor?
Hürmüz krizi fena vurdu Avrupa havayolu şirketleri havlu atma arefesinde
Hürmüz krizi fena vurdu Avrupa havayolu şirketleri havlu atma arefesinde
MANGO, 10 yeni mağaza ile Türkiye’deki varlığını güçlendiriyor
MANGO, 10 yeni mağaza ile Türkiye’deki varlığını güçlendiriyor
İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesi kura çekimiyle ilgili iddialara DMM'den açıklama
İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesi kura çekimiyle ilgili iddialara DMM'den açıklama
Kosova Meclisi feshedildi yeniden erken genel seçim yapılacak
Kosova Meclisi feshedildi yeniden erken genel seçim yapılacak
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı