İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 89 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 116 zanlıdan 89'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu son 2 haftada düzenledikleri operasyonlarda 116 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, ⁠3 milyon 650 bin sentetik ecza hap, 199 kilogram skunk, 107 kilo 385 gram metamfetamin ile ⁠46 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 89'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalara katılan personeli tebrik ederek, basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Gençliğin ve neslin korunması adına mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Yıldız, gençliği ve geleceği çaldırmayacaklarını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akılalmaz olay! Kardeşini mezardan çıkarıp bankaya götürdü
Akılalmaz olay! Kardeşini mezardan çıkarıp bankaya götürdü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşecek: Hızlı trende test aşaması başladı
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşecek: Hızlı trende test aşaması başladı
Altının kilogram fiyatı düştü! ne kadar oldu?
Altının kilogram fiyatı düştü! ne kadar oldu?
Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor
Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor
CHP lideri Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Gazze’de can kaybı 72 bin 568’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 568’e yükseldi
Manchester City ayrılığı resmen uyurdu
Manchester City ayrılığı resmen uyurdu
Polislerle dalga geçenler hakkında iddianame hazırlandı!
Polislerle dalga geçenler hakkında iddianame hazırlandı!
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden 300 milyon dolarlık yatırım
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden 300 milyon dolarlık yatırım
Bakan Kurum, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Ayan ile görüştü
Bakan Kurum, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Ayan ile görüştü
"Evine gidildi" deyip açıkladı! Bomba iddia: Fenerbahçe, Tedesco görevdeyken İsmail Kartal ile anlaştı
"Evine gidildi" deyip açıkladı! Bomba iddia: Fenerbahçe, Tedesco görevdeyken İsmail Kartal ile anlaştı
İşkence kreşi kan dondurdu! Çocukların ağızlarını bantlayıp işkence etmişler
İşkence kreşi kan dondurdu! Çocukların ağızlarını bantlayıp işkence etmişler