Meclis'te okul saldırıları için kurulan komisyonun üyeleri belirlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun üyeleri belirlendi. 22 üyeden oluşan komisyon, yarın ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen olayların tüm yönleriyle incelenmesi, çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları risklerin araştırılması ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun üyeleri netleşti.

Komisyon; olayların nedenlerini ortaya koymak, çözüm önerileri geliştirmek ve çocukların güvenliğine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütmek üzere oluşturuldu.

KOMİSYONDA YER ALACAK İSİMLER BELİRLENDİ

Komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:

AK Parti’den Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt;

CHP’den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal;

DEM Parti’den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın;

MHP’den Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz;

İYİ Parti’den Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın.

İLK TOPLANTI YARIN

22 üyeden oluşan komisyon, yarın gerçekleştireceği ilk toplantıda başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimini yapacak.

3 ay görev yapacak olan komisyonun, ihtiyaç duyulması halinde Ankara dışında da çalışmalar yürütebileceği belirtildi.