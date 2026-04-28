Hürmüz endişesi sürüyor! Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

Hürmüz endişesi sürüyor! Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

Dün 102,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,69 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 103,60 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 103,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,30 dolardan alıcı buldu.

Yükselişte Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler etkili oluyor

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların tıkanması ve küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,63 doların direnç, 99,86 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​

