TÜİK açıkladı! Mart ayı işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı da martta azaldı. Finansal Analist İnan Mutlu, SGK verilerine dikkat çekerek sosyal medya hesabından "Müthiş bir işsizlik tsunamisi geliyor" uyarısında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 96 bin azalarak 2 milyon 873 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,1 puan arttı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK ORANI

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 20,4 olarak hesaplandı.

"MÜTHİŞ BİR İŞSİZLİK TSUNAMİSİ GELİYOR"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) aktif sigortalı verileri yan yana okunduğunda, piyasada ciddi bir kayıtlı istihdam kaybı yaşandığı ve bu durumun gizli işsizliği patlattığı görülüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 4/a Kapsamında Aktif Sigortalılar tablosu, tehlikenin boyutunu net bir şekilde ortaya koydu. Finansal Analist İnan Mutlu, SGK verilerine dikkat çekerek sosyal medya hesabından "Müthiş bir işsizlik tsunamisi geliyor" uyarısında bulundu.

