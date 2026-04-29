Site aidatlarında yeni dönem! Onay olmadan kuruş toplanamayacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren fahiş aidat sorununa neşter vuran kanun teklifi TBMM'de görüşüldü. Yeni düzenlemeyle aidat belirleme yetkisi kat maliklerine geçerken, deprem güvenliği için kentsel dönüşüm adımları hızlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen düzenleme teklifinin tümü üzerindeki müzakereler tamamlandı. Teklif, site aidatlarından kentsel dönüşüme kadar geniş bir alanda önemli değişiklikler öngörüyor. AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, aidat belirleme süreçlerinin artık kat malikleri kurulunun onayına bağlanacağını belirterek, suistimallerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"DEPREM YALNIZCA BİNALAR YIKMAMAKTADIR"

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, teklifi desteklediklerini belirtti.

Teklifin güvenli yaşam alanlarının oluşturulması bakımından önemli bir reform paketi olduğuna işaret eden Işıkver, Türkiye'nin deprem ülkeleri arasında yer aldığını kaydetti.

İnsan hayatını merkeze almayan kalkınma modelinin meşru kabul edilemeyeceğinin altını çizen Işıkver, teklifle yapı stokunun güçlendirileceğini, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için yaptırımların gündeme geleceğini aktardı.

Işıkver, site aidatlarındaki artışlarda keyfiliğin önüne geçilmesi için de düzenlemeler yapılacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"MHP, devletin vatandaşa yük değil, güven kapısı olduğuna inanmaktadır. Partimiz, mülkiyet hakkının korunmasını, güvenli şehir çevrelerini siyasetinin temel başlıklarından biri olarak görmektedir. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, güvenliği artıran, şehirleri ayağa kaldıran her samimi adım MHP tarafından desteklenecektir. Deprem yalnızca binalar yıkmamaktadır, hayat planlarımızı ve toplumsal hafızayı da derinden sarsmaktadır. Kanun teklifi sadece bugünü değil, afet sonrası Türkiye'nin yarınlarını da ilgilendiren önemli bir adımdır."

"SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENMEKTEDİR"

Şahsı adına söz alan, teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ise kanun teklifinin, toplumun birçok kesiminin beklentilerini karşılayacak, geniş kitlelerinin sorunlarını çözecek önemli düzenlemeler içerdiğini vurguladı.

"Özellikle kalabalık ve toplu yaşamın olduğu sitelerde adeta kira bedelleri ile yarışan fahiş aidat meselesine çözüm üretilecek." ifadesini kullanan Yeşildal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzenleme ile site yöneticilerinin aidat belirleme, avans belirleyip toplama ve yönetim planı oluşturma gibi yetkileri kat malikleri genel kuruluna onaylatma zorunluluğu getirerek suistimallerin önüne geçilmek istenmektedir. Site yönetimi tarafından belirlenen avans miktarı belirli usullere göre itiraz halinde kat malikleri genel kurulunun onayına getirilirken bu düzenlemeyle kat malikleri kurulu asli unsur haline getirilmiş ve kat malikleri kurulunun onayı olmaksızın aidat belirleme, avans belirleme ve toplama söz konusu olmayacaktır. Malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesinde farklı zorluklarla karşı karşıya kalınmıştır. Buradaki mevzuatta 5'te 4 olan çoğunluğun da 3'te 2 olarak değiştirilmesini önermekteyiz."

SOSYAL KONUT VE KAMULAŞTIRMA ADIMI

Yeşildal, teklifle gayrimenkul değerleme kuruluşlarının elinde bulunan değerleme raporlarını elektronik ortamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne sunmalarının zorunlu hale getirileceğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan uygulamaya dahil edilecek alanlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sosyal konut alanlarında devir ve acele kamulaştırma yapılabilmesine imkan tanındığına dikkati çeken Yeşildal, "Dikkatinize sunarım, sadece sosyal konut projeleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına acele kamulaştırma yetkisi sunmaktayız." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.