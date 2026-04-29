Doruk Madencilik meğer neler yapmış! Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ifşaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Maden işçileri konusunda hükümetin elinden geleni yaptığını vurgulayarak işverenin çıkardığı sorunlara değindi ve "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem" dedi. Alparslan Bayraktar'ın dediğine göre bu şirket nereye gitse sorun çıkardı. Maden işçilerinin Enerji Bakanlığı önünde eylem yapmasını da teşvik almak için kullanmaya çalıştı.

Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 hafta önce Eskişehir'den Ankara'ya yürüme kararı alan Doruk Madencilik işçilerinin Kurtuluş Parkı'ndaki eylemleri, eylemin 9'uncu gününde (28 Nisan) işveren tarafı ve bazı bakan yardımcılarının katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen 1.5 saatlik toplantıda uzlaşmayla sona erdi. Varılan anlaşma neticesinde, işveren tarafından 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.

Enerji bakanından o şirket için olay sözler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile birlikte Sıfır Atık Vakfı’nda gazetecilerle buluşmasında maden işçilerini mağdur eden Doruk Maden şirketiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Bu şirket her işinde böyle

Hükümet olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Bayraktar, Doruk Maden'in Türkiye'de iş yaptığı birçok alanda problem ürettiğine vurgu yaparak şu bilgileri verdi:

-"Doruk Madencilik maalesef Türkiye’nin neresine gittiyse problem üretti. Her gittiği yerde işçinin alacakları var, kıdem tazminatı problem. Hep alacaklar gecikiyor.

-Biz müdahale ediyoruz ama bunu alışkanlık haline getirmiş artık. -İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var.

"BU FİRMAYA ARTIK RUHSAT VERMEM"

-İşçiye borcu olan santrale bu alım garantisini vermiyorum kardeşim birincisi. İki bacası olmayan, filtresi olmayana bu teşviği vermiyorum dedim. Üçüncüsü devlete borcu olan santraller de istifade edemez dedik. Buna rağmen bu adam işçinin parasını ödemiyor.

-Ben bu firmaya artık ruhsat vermem.

-İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun?

-Enerji Bakanlığı’nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem.