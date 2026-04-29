Doruk Madencilik meğer neler yapmış! Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ifşaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Maden işçileri konusunda hükümetin elinden geleni yaptığını vurgulayarak işverenin çıkardığı sorunlara değindi ve "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem" dedi. Alparslan Bayraktar'ın dediğine göre bu şirket nereye gitse sorun çıkardı. Maden işçilerinin Enerji Bakanlığı önünde eylem yapmasını da teşvik almak için kullanmaya çalıştı.

Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 hafta önce Eskişehir'den Ankara'ya yürüme kararı alan Doruk Madencilik işçilerinin Kurtuluş Parkı'ndaki eylemleri, eylemin 9'uncu gününde (28 Nisan) işveren tarafı ve bazı bakan yardımcılarının katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen 1.5 saatlik toplantıda uzlaşmayla sona erdi. Varılan anlaşma neticesinde, işveren tarafından 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.

Enerji bakanından o şirket için olay sözler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile birlikte Sıfır Atık Vakfı’nda gazetecilerle buluşmasında maden işçilerini mağdur eden Doruk Maden şirketiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Bu şirket her işinde böyle
Hükümet olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Bayraktar, Doruk Maden'in Türkiye'de iş yaptığı birçok alanda problem ürettiğine vurgu yaparak şu bilgileri verdi:

-"Doruk Madencilik maalesef Türkiye’nin neresine gittiyse problem üretti. Her gittiği yerde işçinin alacakları var, kıdem tazminatı problem. Hep alacaklar gecikiyor.
-Biz müdahale ediyoruz ama bunu alışkanlık haline getirmiş artık. -İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var.

"BU FİRMAYA ARTIK RUHSAT VERMEM"

-İşçiye borcu olan santrale bu alım garantisini vermiyorum kardeşim birincisi. İki bacası olmayan, filtresi olmayana bu teşviği vermiyorum dedim. Üçüncüsü devlete borcu olan santraller de istifade edemez dedik. Buna rağmen bu adam işçinin parasını ödemiyor.

-Ben bu firmaya artık ruhsat vermem.

-İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun?

-Enerji Bakanlığı’nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem.
DORUK MADENCİLİK KİMİN?

Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi için Ankara’da eylemlerine devam ederken, maden ocağının sahibi merak konusu oldu. Doruk Madencilik, Yıldızlar SSS Holdingin sahibi Sabahattin Yıldız'a ait. Sabahattin Yıldız'ın holdinginin 2 bin 364 adet maden ruhsatına sahip olması kamuoyunda tartışma yarattı.

Sebahattin Yıldız kimdir?

Yıldızlar SSS Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız, ticaret geleneğine sahip bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi. 1972 yılında Trabzon'da taahhüt ve inşaat işleriyle ticaret hayatına adım attı. 1983-2000 yılları arasında inşaat, yol ve taahhüt işleriyle faaliyet gösterdi. 2005 yılında madencilik, seramik-granit ve enerji-petrol-makine sektörlerini kapsayan Yıldızlar SSS Holding'i kurdu.

İlgili Haberler
Enerji bakanı heyecanlandırdı : Yakında çok enteresan şeyler duyacaksınız
Mermerler şirketinin sahibi Yüksel Mermer'i oğlu şok etti: Dronla evimi gözetliyor
4 gündür aranan Osman'dan acı haber geldi
4 gündür aranan Osman'dan acı haber geldi
İran savaşında yeni perde Trump danışmanlarına talimat verdi iddiası
İran savaşında yeni perde Trump danışmanlarına talimat verdi iddiası
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak
TÜİK açıkladı! Mart ayı işsizlik rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı! Mart ayı işsizlik rakamları belli oldu
Havalar ısındı ortaya çıktı! İki kişi hastanelik oldu
Havalar ısındı ortaya çıktı! İki kişi hastanelik oldu
Bakan Göktaş duyurdu: Nisan ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş duyurdu: Nisan ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Meclis'te okul saldırıları için kurulan komisyonun üyeleri belirlendi
Meclis'te okul saldırıları için kurulan komisyonun üyeleri belirlendi
EPDK elektrik piyasasında lisans ve yaptırım çerçevesini güncelledi
EPDK elektrik piyasasında lisans ve yaptırım çerçevesini güncelledi
Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek
Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek
Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Avukat hayatını kaybetti
Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Avukat hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump: Asla izin vermeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: Asla izin vermeyeceğiz
İran savaşı planları altüst etti AK Parti kulislerinde konuşulan yeni seçim tarihi
İran savaşı planları altüst etti AK Parti kulislerinde konuşulan yeni seçim tarihi