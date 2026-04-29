Enerji bakanı heyecanlandırdı : Yakında çok enteresan şeyler duyacaksınız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı'nda gerçekleşen buluşmada dijital haber portallarının yöneticileri ile bir araya geldi. Bakan Alparslan Bayraktar'ın konuşmasında bir kısım 'heyecan ve merak' yarattı. Bakan Bayraktar, petrol aramalarıyla ilgili "akında çok enteresan şeyler duyacaksınız" dedi.

Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji gündemini değerlendirdi. Bakanın konuşmasında dikkat çeken kısım petrol aramaları oldu. Bakan Bayraktar, yurt dışındaki petrol aramalarına değinip 'heyecan ve merak' yaratan şu sözleri söyledi:

-Biz petrol ve doğal gazdan vazgeçiyor da değiliz. Günlük 2 milyon varil petrol ve doğal gaza ihtiyacımız var. Bu yerinde durmuyor, artıyor. Elektrikleşme ile bunu belki biraz azaltacağız, düşüreceğiz.

-Biz yeni bir faza geçiyoruz. Berat Bey ile başlayan, aramalar yapan Türkiye’den; Milli Enerji ve Maden Politikası’nın 10’ncu yılında onun yeni fazına geçmiş oluyoruz. Artık Türkiye Petrolleri dışarıda daha etkin olacak. Onun için Somali’de varız.

-Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız.

Pakistan’da varız. Orta Asya’da, Türk cumhuriyetlerinde projelerimiz var. Türkiye Petrolleri olarak 1 milyon varil/gün hedefimiz var. Venezuela dahil projelere bakıyoruz.

“ŞAŞIRACAĞINIZ BİR ANLAŞMA”

-Suriye’de hem maden hem de petrol tarafında ortak çalışmalarımız var. Kuzeydoğu Suriye’de bazı sahalarla ilgilendiğimiz kendilerine ifade ettik. Offshore’da son birkaç aydır Exxon, Chevron, BP, Shell ve Total ile iş birliği anlaşması imzaladık.

-BP ile yine bayağı şaşıracağınız bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. İmza atılma aşamasına geldik.

-İtalya Eni şirketi var. Biz bir portföy yönetimi yapıyoruz. Kaynakları etkin tahsis etmeye gayret ediyoruz.

DOĞAL GAZ ARAMALARI

-Akdeniz’den vazgeçmedik. Geçmişte 9 derin deniz sondajı yaptık. Karadeniz gazı gibi keşfimiz olmadı maalesef. Odağımız Karadeniz’de üretimi artırmak. Karadeniz’de o kadar büyük potansiyel var ki. Benim bütün mesaimi buraya ayırmam kadar doğal bir şey olamaz. Karadeniz’de yeni sondajlarımız var, bunlarla beraber yeni keşifler inşallah katmaya çalışıyoruz. Akdeniz’de aramadan vazgeçmiş değiliz.