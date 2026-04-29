Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yukarı yönlü bir seyir izleyerek 14 bin 442 puan seviyesine yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,68 puanlık artış kaydederken, yükseliş oranı 0,79 oldu.

Günün ilk bölümünde toplam işlem hacmi 89,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi 0,18, holding endeksi ise 0,21 oranında değer kazandı. Sektörel performansta en güçlü artış 2,12 ile metal ana sanayi tarafında görülürken, en fazla düşüş 1,57 ile orman, kağıt ve basım sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu’daki gerilim başlıkları risk iştahını sınırlamaya devam ederken, yatırımcıların odağında büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar ile ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı yer aldı. Bu gelişmelerin etkisiyle küresel borsalarda temkinli ancak pozitif bir görünüm öne çıktı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre işsizlik oranı mart ayında bir önceki aya kıyasla 0,3 puan gerileyerek 8,1 seviyesine indi.

Analistler, günün ikinci yarısında jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya’da açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 14 bin 500 ve 14 bin 600 seviyeleri direnç, 14 bin 300 ve 14 bin 200 seviyeleri ise destek olarak izleniyor.