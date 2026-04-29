BIST 14.459
DOLAR 45,07
EURO 52,92
ALTIN 6.627,77
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Abone ol

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlara ilişkin bilgi verildi.

Gözaltıların El Halil, Kalkilya ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı, İsrail askerlerinin belde ve mülteci kamplarına baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerinde aramalar yaptığı kaydedildi.

El Halil kentinde Beyt Ummar beldesi ile El-Arub Mülteci Kampı'ndan 9 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kalkilya'da Kefr Kaddum beldesine düzenlenen baskında üç kardeş ile bir çocuğun da aralarında bulunduğu 4 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Cenin'de 4, Tulkerim'de ise 2 eski tutuklunun yeniden gözaltına alındığı, Ramallah’ın doğusundaki Silvad beldesinde 2, batısındaki Deyr İbzi beldesinde 1, Beytüllahim kentinde de 2 gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kısa süre önce serbest bırakılan Filistinlilerin yeniden gözaltına alınmasının, ailelerinin hedef alınmasının ve kadınların gözaltına alınmasının "sistematik bir politika" olduğu ifade edildi.

Açıklamada bu uygulamaların Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde artan bir "toplu cezalandırma" yaklaşımının parçası olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırı menzilini artıracaklarını belirtti
Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırı menzilini artıracaklarını belirtti
İstanbul Finans Merkezi’nde yeni teşvik dönemi başlıyor
İstanbul Finans Merkezi’nde yeni teşvik dönemi başlıyor
Bianca Boya daralan pazarda %50 büyümeyi hedefliyor
Bianca Boya daralan pazarda %50 büyümeyi hedefliyor
Trendyol, 'Gel-Al' noktalarını 81 ile yayıyor: 10 bin noktada esnek teslimat
Trendyol, 'Gel-Al' noktalarını 81 ile yayıyor: 10 bin noktada esnek teslimat
Ziraat Bankası uluslararası piyasalardan 1,75 milyar dolarlık kaynak temin etti
Ziraat Bankası uluslararası piyasalardan 1,75 milyar dolarlık kaynak temin etti
Kral Charles Trump'a laf soktu sosyal medyada gündem oldu
Kral Charles Trump'a laf soktu sosyal medyada gündem oldu
CHP lideri Özgür Özel'den bomba ittifak açıklaması!
CHP lideri Özgür Özel'den bomba ittifak açıklaması!
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi...
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi...
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konut projesine yenileri eklenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konut projesine yenileri eklenecek
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu!
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu!
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu