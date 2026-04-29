Kral Charles Trump'a laf soktu sosyal medyada gündem oldu

İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD ziyaretinde yaptığı konuşmalarda ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iğneleyici sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Kral 3. Charles'ın ABD'yi ziyareti sırasında Kongreye hitabında ve onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada zaman zaman kinayeli ifadeler kullanması dikkati çekti.

Charles, Kongredeki konuşmasında İrlandalı yazar Oscar Wilde'a atıfta bulunarak ABD ile her şeylerinin ortak olduğunu söylerken, "Dil hariç." esprisini yaptı.

Almancaya Fransızca ile yanıt

Onuruna verilen yemekte de Trump'ın İkinci Dünya Savaşı'nı anımsatarak ABD olmasaydı Avrupa ülkelerinin Almanca konuşacağına yönelik sözlerine değinen Charles, "Biz olmasaydık, siz de (ABD) Fransızca konuşuyor olurdunuz diyebilir miyim?" ifadesini kullandı.

Charles'ın bu sözleri salonda kahkahalara neden olurken Başkan Trump'ın, gülenlere doğru bakıp tebessüm ettiği görüldü.

Trump'a, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait İngiliz denizaltısı HMS Trump'ın orijinal çanını hediye eden Charles, imalı bir şekilde "Eğer bir gün bize ulaşmanız gerekirse, çanı çalmanız yeterli." dedi.

Charles'ın bu ifadeleri de salonda alkış ve kahkahalara neden oldu.

Kral Charles'ın ifadeleri sosyal medya hesaplarında defalarca paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı.