BIST 14.440
DOLAR 45,07
EURO 52,91
ALTIN 6.622,06
HABER /  POLİTİKA

CHP muhalefet partileri ile ortak mitinglere hazırlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, yeni yol haritasını belirledi. 4 Mayıs'ta 81 ilde sahaya inilecek. Diğer muhalefet partileriyle de ortak mitingler düzenlenmesi öngörülüyor.

Abone ol

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP, PM ve belediye başkanları toplantılarının ardından, Genel Başkan Özgür Özel, kurmaylarına özel bir çalışma yapılması için talimat verdi. Bu kapsamda DEM Parti ve İYİ parti olmak üzere muhalefet partileri ile ortak mitingler düzenlenecek.

CAN ATALAY VE HASAN BİTMEZ İÇİN MİTİNG

Yaz döneminde yapılması beklenen mitinglerde, Hatay'da; Can Atalay için, Genel Kurul Kürsüsünde Filistin'i anlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için Kocaeli'de miting yapılabileceği kaydediliyor.

KARADENİZ, AKDENİZ'DE BÖLGELERİNDE ORTAK MİTİNG

Karadeniz, Akdeniz'de bölgelerin sorunlarına göre ortak mitinglerin düzenleneceği ifade ediliyor.

TEMASLAR YÜRÜTÜLECEK, SORUMLULUK VURGUSU YAPILACAK

CHP Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan temasları yürütecek. CHP'nin değil, tüm muhalefetin sorumluluk alması gerektiği vurgulanacak. Destek talep edilecek.

CHP
