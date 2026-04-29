Konyaspor-Fenerbahçe maçında F-16 uçuran general görevden alındı iddiası

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında stadın etrafından geçen F-16 ve Sikorsky helikopterlerinin sesi canlı yayına kadar ulaşmıştı. Uçakların Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un talimatıyla stadın üzerinden uçurulduğu iddia edildi. Konyaspor’a verdiği destekle bilinen Kuş’un bu talimatının ardından görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’na çekildiği ileri sürüldü.

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlamış ve uzatmalara giden maçın 120. dakikasında ev sahibi ekip bulduğu penaltı golüyle adını yarı finale yazdırmıştı.

Müsabakanın sonucu kadar, maçın oynandığı sırada F-16 ve Sikorsky helikopterlerinin stadın üzerinden geçmesi çok konuşuldu. Sesi canlı yayına kadar yansıyan uçakların neden hareket ettiği merak konusu olurken, karşılaşmanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı.

KARARGAHA ÇEKİLDİ

Konyaspor taraftar gruplarıyla çeşitli etkinliklerde bir araya geldiği bilinen Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, karşılaşmadan birkaç gün sonra görevden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’na çekildi.

TSK içinde “tenzil-i rütbe” olarak değerlendirilen bu değişikliğin gerekçesi merak konusu olurken, gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV yayınında sürecin perde arkasına ilişkin bilgiler paylaştı.

Statta açılan ve üzerinde jet görsellerinin bulunduğu "Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar" yazılı pankartın ardından, organizasyonun Konyaspor taraftarları ile Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki bazı yetkililer arasında koordineli şekilde gerçekleştirildiği iddia edildi.

VEDA MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Kuş’un silah arkadaşlarına WhatsApp üzerinden gönderdiği veda mesajı da ortaya çıktı. Mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlarım, benden duyun diye bu haberi size veriyorum. Haftaya salı gününden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine görevlendirildim. Salı günü Tuğgeneral Esat Çetin görevi benden devralacak. Bu süreçte en büyük mutluluğum hiçbir arkadaşımın zarar görmemiş olmasıdır. Tüm çabam bunun içindi. Önemli olan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığının birlik ve beraberliğini korumasıdır ve Her Gün Her Yönden Her Şekilde iyiye ve daha iyiye gitmesidir"