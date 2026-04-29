Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi...

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku cinayetine ilişkin açıklama geldi. Gürlek yaptığı açıklamada "Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı" dedi. Öte yandan Gürlek, Rojin Kabaiş'in telefonunu incelemek için de ekip kurulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş cinayetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Mutlak Butlan davasında karar verilip verilmeyeceği konusuna da değinen Gürlek gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku cinayetine ilişkin olarak Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve ABD yetkili makamlarıyla hassasiyetin iletildiğini belirtti.

ABD yetkili makamlarıyla işin önemine binaen hassasiyet iletilmiştir.
Adalet Bakanı, Umut Altaş'ın olayı çözecek kişi olduğunu düşünmektedir.
Umut Altaş, olayın en yakın tanığı olarak belirtilmiştir.

"UMUT ALTAŞ BENCE OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ"

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin konuşan Gürlek, "Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı." dedi.


ROJİN KABAİŞ'İN TELEFONU İÇİN EKİP KURULDU

Öte yandan Gürlek, Rojin Kabaiş'in telefonunu incelemek için de ekip kurulduğunu açıkladı. Gürlek, "Rojin Kabaiş dosyasında yetkili ekip kurduk, telefonu çözersek önemli ilerleme alacağız. İnşallah olumlu gelişmeler olabilir" dedi.

