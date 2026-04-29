Adana Yüreğir'de başkan vekili belli oldu

Adana'da, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz kazandı

Yüreğir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ceyda Faruk Balkan'ın başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen oturumda, başkan vekili seçimi için CHP grubu Boyraz'ı, AK Parti ve MHP grupları ise AK Parti'li meclis üyesi Tarık Özünal'ı aday gösterdi.

Adayların, oylamanın iki turunda üyelerin üçte ikisinin oyunu alamaması nedeniyle seçim üçüncü tura gitti. Salt çoğunluğun arandığı son turda Boyraz 21, Özünal da 15 oy aldı aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Başkan vekili seçilen CHP'li Boyraz, meclis üyelerine teşekkür etti.

Oturumu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da takip etti.

İçişleri Bakanlığınca 21 Nisan'da yapılan açıklamada, yargılandığı davada "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan OPEC kararı! Tamam mı devam mı?
Rusya'dan OPEC kararı! Tamam mı devam mı?
İstanbul'da bir iş yerine zarf içerisinde bıraktılar
İstanbul'da bir iş yerine zarf içerisinde bıraktılar
Yüreğir Belediye Başkan Vekili belli oldu
Yüreğir Belediye Başkan Vekili belli oldu
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
LC Waikiki'den Anneler Günü'ne özel hediye alternatifleri
LC Waikiki'den Anneler Günü'ne özel hediye alternatifleri
MİT, Humeyni ile ilgili 'çok gizli4 ibareli belgeyi paylaştı
MİT, Humeyni ile ilgili 'çok gizli4 ibareli belgeyi paylaştı
Almanya'da İsrail tezgahı patladı saldırganlar mağdurun arkadaşı çıktı
Almanya'da İsrail tezgahı patladı saldırganlar mağdurun arkadaşı çıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 24 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 24 Filistinliyi gözaltına aldı
Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırı menzilini artıracaklarını belirtti
Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırı menzilini artıracaklarını belirtti
İstanbul Finans Merkezi’nde yeni teşvik dönemi başlıyor
İstanbul Finans Merkezi’nde yeni teşvik dönemi başlıyor
Bianca Boya daralan pazarda %50 büyümeyi hedefliyor
Bianca Boya daralan pazarda %50 büyümeyi hedefliyor
Trendyol, 'Gel-Al' noktalarını 81 ile yayıyor: 10 bin noktada esnek teslimat
Trendyol, 'Gel-Al' noktalarını 81 ile yayıyor: 10 bin noktada esnek teslimat