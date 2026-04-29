Feci kazada 46 yaralı var! Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, öğrencileri hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, ilgililerden sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Arslan, ziyaret sonrası gazetecilere, sabah saatlerinde yaşanan kazanın ardından sürücüler ile 44 üniversite öğrencisinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. "Sevindirici olan şey, ciddi yaralanması olan kimse yok." diyen Arslan, 1 kişinin karın travması nedeniyle yatışının yapıldığını, bunun dışında ciddi sıkıntı olmadığını kaydetti. Arslan, 20 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktararak, "Ufak sıyrıklar, birtakım çatlaklar, yumuşak doku travmaları var. Sevindirici olan da bu. Aslında hepimizin trafik kurallarına uymamız gerektiğini hatırladığımız bir kaza yaşadık. Allah beterinden korusun, hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.