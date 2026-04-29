Bakan Göktaş duyurdu! Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanacak, 10 gün içinde başvuru yapılacak

Bakan Göktaş duyurdu! Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanacak, 10 gün içinde başvuru yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin, "İnşallah bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz, hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de aileler, anneler başvurularını yapabilecekler." dedi.

Göktaş, Meclis'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını ancak Resmi Gazete'de yayımlanmadığını anımsatması üzerine Göktaş, "İnşallah bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz, hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız." diye konuştu.

"Bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldiğinin hatırlatılması üzerine de Göktaş, "Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili bazı düzenlemelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Göktaş, "Bu elim olaylarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk, bunları özellikle yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmektedir, bu görüşmede de onları netleştirmiş olduk." açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, koruyucu, önleyici mekanizmalar açısından atılacak adımların çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirleri alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu!
Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu!
Domenico Tedesco, Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı
Domenico Tedesco, Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı
Gazze’de can kaybı 72 bin 599’a yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 599’a yükseldi
CHP muhalefet partileri ile ortak mitinglere hazırlanıyor
CHP muhalefet partileri ile ortak mitinglere hazırlanıyor
TFF duyurdu! Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı
TFF duyurdu! Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı
Site aidatlarında yeni dönem! Onay olmadan kuruş toplanamayacak
Site aidatlarında yeni dönem! Onay olmadan kuruş toplanamayacak
Bakan Kurum’un COP31’e yönelik uluslararası temasları sürüyor
Bakan Kurum’un COP31’e yönelik uluslararası temasları sürüyor
Medipol’de sinsi hastalığa büyük çözüm! 20 santimetre çapında kist çıkarıldı
Medipol’de sinsi hastalığa büyük çözüm! 20 santimetre çapında kist çıkarıldı
ABD Başkanı Donald Trump silahlı fotoğraf paylaştı "Artık iyi adam yok" dedi
ABD Başkanı Donald Trump silahlı fotoğraf paylaştı "Artık iyi adam yok" dedi
Kurumlar vergisi için son gün 30 Nisan
Kurumlar vergisi için son gün 30 Nisan
Enerji bakanı heyecanlandırdı : Yakında çok enteresan şeyler duyacaksınız
Enerji bakanı heyecanlandırdı : Yakında çok enteresan şeyler duyacaksınız