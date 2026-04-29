TFF duyurdu! Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı

TFF duyurdu! Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı

Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor derbisi, 9 Mayıs Cumartesi akşamı 20.00'de oynanacak. İşte sezonun son derbisinden tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak tüm maçların aynı saatte başlayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak tüm maçların aynı anda başlayacağını duyurdu.
Süper Lig'in 33. haftasındaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Haftanın öne çıkan maçı Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Diğer maçlar Gençlerbirliği - Kasımpaşa, Kocaelispor - Fatih Karagümrük, Eyüpspor - Çaykur Rizespor, Alanyaspor - Kayserispor, Başakşehir - Samsunspor, Göztepe - Gaziantep FK, Konyaspor - Fenerbahçe ve Galatasaray - Antalyaspor arasında gerçekleşecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 33. haftadaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Haftanın en dikkat çeken maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması olacak.

9 MAYIS CUMARTESİ

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor

20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

TFF
Site aidatlarında yeni dönem! Onay olmadan kuruş toplanamayacak
Bakan Kurum’un COP31’e yönelik uluslararası temasları sürüyor
Medipol’de sinsi hastalığa büyük çözüm! 20 santimetre çapında kist çıkarıldı
ABD Başkanı Donald Trump silahlı fotoğraf paylaştı "Artık iyi adam yok" dedi
Kurumlar vergisi için son gün 30 Nisan
Enerji bakanı heyecanlandırdı : Yakında çok enteresan şeyler duyacaksınız
Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı açıklandı
Konyaspor-Fenerbahçe maçında F-16 uçuran general görevden alındı iddiası
Gemi kaldıran zincir üretiyordu! 84 yıllık şirket konkordato talep etti
Taşınmaz satışlarında "ödeme sistemi" düzenlemesi
Bursa'da "Sarallar" suç örgütü davasında 35 sanığın yargılanması sürüyor
Doruk Madencilik meğer neler yapmış! Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ifşaladı