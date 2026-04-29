Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin hakemi Yasin Kol'a verilen not ortaya çıktı.

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetirken Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) verdiği not da ortaya çıktı.

"ÇOK İYİ/MÜKEMMEL"

Derbiyi yöneten hakem Yasin Kol'a 8.8 puan verilirken; bu puan "Çok iyi/mükemmel" bir yönetim anlamına geliyor.



10 üzerinden yapılan bu değerlendirmede 8.8 ve üzeri notlar, hakemin maçın sonucuna doğrudan etki edecek hatalar yapmadığını ve oyunu yüksek standartta yönettiğini ifade ediyor.