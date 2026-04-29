ABD Başkanı Donald Trump silahlı fotoğraf paylaştı "Artık iyi adam yok" dedi

ABD Başkanı Donald Trump silahlı fotoğraf paylaştı "Artık iyi adam yok" dedi

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a eleştirilerde bulundu. Trump, İran'ın "bir türlü işleri yoluna koyamadığını" ve nükleer silahsızlanma anlaşması "imzalamayı bilmediğini" iddia etti. Öte yandan Trump'ın paylaştığı uzun namlulu silah taşıdığı bir fotoğrafı dikkat çekti.

Başkan Trump, "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın paylaşımında yer verdiği; siyah takım elbiseli, güneş gözlüklü ve elinde uzun namlulu silah taşıdığı bir fotoğrafına kalın puntoyla "Artık iyi adam yok." ifadesini kullanması dikkati çekti.

Hürmüz Boğazı ablukası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti. 

