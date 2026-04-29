DÜNYA

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırı menzilini artıracaklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahları kullanarak saldırı menzilini artıracaklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkililerinden, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlarla yapılan saldırılar hakkında bilgi aldığını belirtti.

SBU'nun Rusya'ya uzun menzilli silahlarla saldırıları sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, saldırı mesafesinin artık 1500 kilometreden fazla olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Biz de bu mesafeleri artıracağız ve bunlar Rus terörüne karşı Ukrayna'nın oldukça adil yanıtıdır. Her bir saldırının, Rus askeri sanayisinin, lojistiğinin ve petrol ihracatının kapasitesini azaltması önemlidir. Sonuçlar herkes için açık bir şekilde ortada."

Rusya'nın savaşı bitirmesi gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Diplomasiye geçme zamanı geldi ve Moskova bu sinyali almalıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, paylaşımında, Rusya'da bir hedefe yapılan saldırıya ait görüntüye de yer verdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre ise Rusya'nın Perm petrol boru hattı kontrol istasyonuna, erken saatlerde, cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta saldırı düzenlendi.

Tesis, bölgedeki Rusya'nın ana boru hattı ağı üzerinden petrolün pompalanmasından, depolanmasından ve dağıtımından sorumlu kilit bir merkez olarak biliniyor

Rusya: Perm bölgesindeki bir sanayi alanına İHA saldırısı yapıldı

Rusya'nın Perm Bölge Valisi Dmitriy Mahonin da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu bölgedeki bir sanayi alanında yangın çıktığını belirtmişti.

Çalışanların olay yerinden tahliye edildiğini ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mahonin, olayda yaralı ve can kaybının olmadığını ifade etmişti.

Bianca Boya daralan pazarda %50 büyümeyi hedefliyor
Trendyol, 'Gel-Al' noktalarını 81 ile yayıyor: 10 bin noktada esnek teslimat
Ziraat Bankası uluslararası piyasalardan 1,75 milyar dolarlık kaynak temin etti
Kral Charles Trump'a laf soktu sosyal medyada gündem oldu
CHP lideri Özgür Özel'den bomba ittifak açıklaması!
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi...
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konut projesine yenileri eklenecek
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu!
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Bakan Göktaş duyurdu! Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanacak, 10 gün içinde başvuru yapılacak
AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
