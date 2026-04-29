AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda biletleri vergi dahil 60 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

Kampanyayla yolculara Londra'dan Amsterdam'a, Stockholm'den Viyana'ya, Taşkent'ten Cezayir'e uzanan geniş destinasyon ağında seyahat planlama fırsatı sunuluyor.

Bu kapsamda, vergi dahil Türkiye çıkışlı "Basic" biletler 60 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı "Basic" biletler ise 50 avrodan başlayan fiyatlarla alınabilecek. Toplamda 50 bin koltuk satışa sunuldu.

Bugün saat 11.00'de satışı başlayan kampanyalı biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 4 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanyayla seçili tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 9 avroya ve "Basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagajı 9 avro karşılığında alınabilecek.

Biletler, AJet.com, AJet mobil uygulaması ile çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

İndirimli bilet kampanyası Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir ve Mısır'da geçerli olacak.

