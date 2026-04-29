Gazze’de can kaybı 72 bin 599’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 5 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 599’a, yaralı sayısının ise 172 bin 411’e ulaştığı bildirildi.

Abone ol

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içerisinde 5 sivilin cenazesinin getirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerden 4’ü İsrail’in düzenlediği yeni saldırılar sonucunda yaşamını yitirirken, 1 kişinin cansız bedenine ise enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ulaşıldı. Aynı süreçte 7 sivilin de yaralandığı ifade edildi.

ATEŞKES SONRASI BİLANÇO

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasının ardından yaşanan kayıplara da yer verildi.

Buna göre, ateşkes sürecinden bu yana toplam can kaybı 823’e yükselirken, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 763 olduğu bildirildi. Bu dönemde yaralı sayısının ise 2 bin 308’e ulaştığı kaydedildi.

7 EKİM 2023’TEN BU YANA TOPLAM KAYIPLAR

Açıklamada ayrıca, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 599’a ulaştığı belirtildi.

Toplam yaralı sayısının ise 172 bin 411 olduğu ifade edildi.