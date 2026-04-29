CHP lideri Özgür Özel'den bomba ittifak açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Konuşması sonrası ittifak sorusuna yanıt veren Özel, "Hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız. Kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Özel, "CHP iktidarında işçi hangi meydanı istiyorsa o meydan işçinindir. Külliyenin bahçesini istiyorsa orası işçiye açık olacaktır" dedi.

"Kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz"

Bir gazetecinin ittifak sorusuna yanıt veren Özel, "Hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız. Kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

"Kurumsal olarak, geçtiğimiz hafta 12 muhalefet partisini ziyaret etmiştim. Gitmek isteyip gidemediğim birtakım muhalefet partilerimiz daha var. O ziyaretleri de önümüzdeki günlerde tamamlayacağım ve sürdüreceğim. Yaptığımız ziyaretlerde verdiğimiz kararlar var. Örneğin siyasi etik yasasıyla ilgili partilerimiz karşılıklı çalışmaya başlıyorlar Bunun yanında farklı konularda partilerin ikili ilişkileri olabilir. Üzerinde uzlaştığımız pek çok konuda da hep birlikte aksiyon alabiliriz.

Vatandaş bizden muhalefetin bir ve beraber olmasını, hatta Türkiye'nin kurtuluşu için partileri aşan bir Türkiye ittifakının kurulmasını ve sorunlarına çare üretecek bir iktidar değişimini bekliyor. 

Bunun için hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız. Kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz.

Çünkü biliriz ki tuttuğumuz el o siyasetçiye gönül vermiş, o partiye gönül vermiş on binlerin, yüz binlerin, milyonların elidir. Biz Türkiye selamete kavuşsun diye tüm ittifaklara, tüm işbirliklerine, tüm birlikte yürümeye açık bir yol izliyoruz. Çünkü gün o gün değildir. Gün siyasi rekabetin değil, gün dayanışmanın günüdür."

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi...
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi...
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konut projesine yenileri eklenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konut projesine yenileri eklenecek
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu!
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu!
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Bakan Göktaş duyurdu! Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanacak, 10 gün içinde başvuru yapılacak
Bakan Göktaş duyurdu! Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanacak, 10 gün içinde başvuru yapılacak
AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu!
Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu!
Domenico Tedesco, Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı
Domenico Tedesco, Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı
Gazze’de can kaybı 72 bin 599’a yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 599’a yükseldi
CHP muhalefet partileri ile ortak mitinglere hazırlanıyor
CHP muhalefet partileri ile ortak mitinglere hazırlanıyor
TFF duyurdu! Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı
TFF duyurdu! Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı