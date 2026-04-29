Trendyol, 'Gel-Al' noktalarını 81 ile yayıyor: 10 bin noktada esnek teslimat

Trendyol, teknolojik lojistik ağı Trendyol Express (TEX) ve anlaşmalı kurumlar aracılığıyla sunduğu "Gel-Al" hizmetini bu yıl itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde 10 bin noktaya ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, müşterilerin kargo bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak esnek bir teslimat alternatifi sunuyor.

Türkiye'nin 81 ilinde 10 bin noktaya ulaşan Gel-Al hizmeti, hastaneler, yurtlar, iş merkezleri ve benzeri merkezi lokasyonlardaki teslimat noktalarıyla pratik bir teslimat seçeneği sunuyor.

Müşterilere kargo ücretinde seçenekler sunan sistem, akıllı dolaplarda tek kullanımlık kodla erişim, esnaf noktalarında kontrollü teslimat imkanı sunarken, iş ortağı birçok mahalle esnafına da ek gelir sağlayarak yerel ekonomiye katkıda bulunuyor.

Müşteriler, sipariş ödeme adımında veya paketleri dağıtıma çıktığında "Gel-Al" seçeneğini tercih ederek kendilerine yakın noktayı harita üzerinden seçebiliyor.

Öte yandan, 26 ilde bulunan, 500'ü Trendyol Express'e ait olmak üzere toplam 1800 "akıllı locker" (kilitli dolap) üzerinden kargo paketlerine günün her saati erişim imkanı sunulurken, teslimat ağı 7 bin 300 esnaf noktasıyla destekleniyor. Akıllı dolaplarda paketler kişiye özel tek kullanımlık kodlarla kilitli bölmelerde, esnaf noktalarında ise esnaf zimmetine alınarak güvenli şekilde muhafaza ediliyor.

Müşteriler, kendilerine iletilen tek kullanımlık kod ile paketlerini 5 gün içinde diledikleri an teslim alabildikleri gibi iade süreçlerini de bu noktalar üzerinden gerçekleştirebiliyor.


Gel-Al hizmetini tercih eden müşteriler, standart teslimat seçeneklerine kıyasla özel kargo fiyatlarından yararlanıyor. Verilere göre, paketlerini 5 gün içinde teslim alabilme esnekliğine sahip müşterilerin yoğun teslimat trafiği 16.00-19.00 saatleri arasında yaşanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Bankası uluslararası piyasalardan 1,75 milyar dolarlık kaynak temin etti
Ziraat Bankası uluslararası piyasalardan 1,75 milyar dolarlık kaynak temin etti
Kral Charles Trump'a laf soktu sosyal medyada gündem oldu
Kral Charles Trump'a laf soktu sosyal medyada gündem oldu
CHP lideri Özgür Özel'den bomba ittifak açıklaması!
CHP lideri Özgür Özel'den bomba ittifak açıklaması!
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi...
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi...
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konut projesine yenileri eklenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konut projesine yenileri eklenecek
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu!
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu!
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Bakan Göktaş duyurdu! Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanacak, 10 gün içinde başvuru yapılacak
Bakan Göktaş duyurdu! Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanacak, 10 gün içinde başvuru yapılacak
AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu!
Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu!
Domenico Tedesco, Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı
Domenico Tedesco, Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı