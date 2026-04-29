Trendyol, 'Gel-Al' noktalarını 81 ile yayıyor: 10 bin noktada esnek teslimat

Trendyol, teknolojik lojistik ağı Trendyol Express (TEX) ve anlaşmalı kurumlar aracılığıyla sunduğu "Gel-Al" hizmetini bu yıl itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde 10 bin noktaya ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, müşterilerin kargo bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak esnek bir teslimat alternatifi sunuyor.

Türkiye'nin 81 ilinde 10 bin noktaya ulaşan Gel-Al hizmeti, hastaneler, yurtlar, iş merkezleri ve benzeri merkezi lokasyonlardaki teslimat noktalarıyla pratik bir teslimat seçeneği sunuyor.

Müşterilere kargo ücretinde seçenekler sunan sistem, akıllı dolaplarda tek kullanımlık kodla erişim, esnaf noktalarında kontrollü teslimat imkanı sunarken, iş ortağı birçok mahalle esnafına da ek gelir sağlayarak yerel ekonomiye katkıda bulunuyor.

Müşteriler, sipariş ödeme adımında veya paketleri dağıtıma çıktığında "Gel-Al" seçeneğini tercih ederek kendilerine yakın noktayı harita üzerinden seçebiliyor.

Öte yandan, 26 ilde bulunan, 500'ü Trendyol Express'e ait olmak üzere toplam 1800 "akıllı locker" (kilitli dolap) üzerinden kargo paketlerine günün her saati erişim imkanı sunulurken, teslimat ağı 7 bin 300 esnaf noktasıyla destekleniyor. Akıllı dolaplarda paketler kişiye özel tek kullanımlık kodlarla kilitli bölmelerde, esnaf noktalarında ise esnaf zimmetine alınarak güvenli şekilde muhafaza ediliyor.

Müşteriler, kendilerine iletilen tek kullanımlık kod ile paketlerini 5 gün içinde diledikleri an teslim alabildikleri gibi iade süreçlerini de bu noktalar üzerinden gerçekleştirebiliyor.



Gel-Al hizmetini tercih eden müşteriler, standart teslimat seçeneklerine kıyasla özel kargo fiyatlarından yararlanıyor. Verilere göre, paketlerini 5 gün içinde teslim alabilme esnekliğine sahip müşterilerin yoğun teslimat trafiği 16.00-19.00 saatleri arasında yaşanıyor.