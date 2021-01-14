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Inter Fiorentina'yı kupa dışına itti

İtalya Kupası'nda Fiorentina'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Inter çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

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İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Inter ve Fiorentina karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın gol perdesini 40. dakikada penaltıyı gole çeviren Arturo Vidal'le Inter açtı. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 57. dakikada ev sahibi takımda Kouame skora denge getirdi.

69. dakikada Lautaro Martinez'in yerine oyuna giren Romelu Lukaku, 119'da çeyrek final biletini Inter'e getirdi.

Mavi-siyahlılar, İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan'ın rakibi oldu. Milano derbisi 27 Ocak'ta oynanacak.

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