Inter Fiorentina'yı kupa dışına itti
İtalya Kupası'nda Fiorentina'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Inter çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.Abone ol
İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Inter ve Fiorentina karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın gol perdesini 40. dakikada penaltıyı gole çeviren Arturo Vidal'le Inter açtı. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 57. dakikada ev sahibi takımda Kouame skora denge getirdi.
69. dakikada Lautaro Martinez'in yerine oyuna giren Romelu Lukaku, 119'da çeyrek final biletini Inter'e getirdi.
Mavi-siyahlılar, İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan'ın rakibi oldu. Milano derbisi 27 Ocak'ta oynanacak.