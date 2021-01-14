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Çin'de 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm

Demirören Haber Ajansı

Çin Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm bildirdi.

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Salgının çıkış noktası Çin’de Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi. Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Bunun Mart’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlıık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan bir heyetin, virüsün kaynağını araştırmak üzere bugün Çin'e gelmesi bekleniyor.

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