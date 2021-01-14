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Fed'den son durum tespiti: Vakalarda artışla ekonomide iyimserlik azaldı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Bej Kitap (Beige Book) toplantı tutanaklarında, ekonomide 2021 yılına ilişkin iyimserliğin, koronavirüs vakalarında yaşanan son artışlara bağlı olarak azaldığı belirtildi.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap (Beige Book) adı verilen toplantı tutanaklarında, dünya çapında arta koronavirüs vakaların kısa vadeli iş koşullarına ilişkin çıkarımlar üzerinde de olumsuzluklar oluştuğu belirtilen Bej Kitap'ta, buna karşılık, ABD genelinde birçok Fed bölgesinde ekonomik aktivitenin ılımlı geliştiğine de işaret edildi.

Ekonomik aktivite daha da kötüleşti

Buna göre, yalnızca iki bölgede küçük gelişme ya da hiç gelişme olmadığı bildirilirken, iki bölgeden gelen raporlarda ise ekonomik aktivitenin daha da kötüleştiği belirtildi.

Bej Kitap'ta, bölgelerin çoğunluğunda, toparlanma henüz tamamlanmamış ve gelişmenin de yavaş olmasına karşın istihdamın yükseldiğine ilişkin bilgi gelmesine karşın, artan sayıda bölgeden ise istihdam düzeylerinde düşüşlerden söz edildiği vurgulandı.

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