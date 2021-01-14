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Bolu'da kaza yapan otomobil sürücüsü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü, yaralı arkadaşını bırakarak olay yerinden kaçtı.

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Mudurnu'dan Nallıhan istikametine giden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, Karacakaya mevkisinde Yasin İ. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazayı fark eden kamyon sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerek otomobilin yanına geldi. Otomobilin sürücü koltuğunda kimseyi göremeyen Yasin İ. yan koltuktaki yaralıyı fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerinden kaçtı

Kazada yaralanan Hulusi K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Polis ve karayolları ekipleri ile vatandaşlar, kaza yapan otomobilin sürücüsünü bir süre bölgede aradı.

Kaza bölgesinde bulunamayan ve olay yerinden kaçtığı değerlendirilen otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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