8 yıldır yoğum bakımdaydı! Zişan Can hayatını kaybetti

KONYA'da 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 10 yaşındaki Zişan Can, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acılı baba Ali Murat Can sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘8 yıldır yoğum bakım mücadelesi veren kızımızı kaybettik’ dedi.

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Konya-Ilgın kara yolunda 2013 yılında 2 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Zişan Can, Konya'ya sevk edilerek Başkent Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 8 yıldır yaşam mücadelesi veren küçük Zişan, dün sabah hayatını kaybetti.

Sabah'ta yer alan habere göre Ilgın Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü olan acılı baba Ali Murat Can, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '8 yıldır yoğum bakım mücadelesi veren kızımızı kaybettik' dedi.

Kızının hastanedeki tedavisinin 8. yılında bir paylaşım yapan Ali Murat Can, "Canım kızım, sarı çiçeğim, bir tanem. Senin sekiz yıl önceki halin bugünkü haline ne ciğer dayanır ne yürek dayanır ama vardır bunda da bir hayır. Bugün yoğun bakımda ki 2 bin 920. günün yani 8.yılın. Hayırlısı bakalım. Ey alemlerin rabbi olan Allah'ım. Günahkar bir dille kapına geldim verende sen alanda sensin. Verecekte sen alacakta yine sensin. Senden geldik sana döneceğiz. Dönüş sanadır. Başta sekiz yıldır yoğun bakımda yatmakta olan kızım Zişan olmak üzere bütün hastalara şafi ismin hürmetine şifalar ver Allah'ım" diye dua etti.



