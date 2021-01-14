Ankara'da ev kadınlarını kullandılar! Ayarlarıyla oynanmış altınları piyasaya sürdüler

ANKARA'da, bazı kuyumcuların 18-20 ayar altını bakır alaşımı karıştırılarak 22 ayar diye satıldığı ortaya çıktı. Merdiven altı basım atölyesinde üretilen altınların tanınmış firmaların markalarıyla ev kadınları aracılığıyla kuyumculara satıldığı öğrenildi.

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Bazı kuyumcuların ayarlarıyla oynanmış altını piyasaya sattıkları ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kuyumcuları mercek altına alan polis, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından, Ulus Anafartalar’da altın üretim atölyesine ulaştı. Hürriyet'in haberine göre, Ankara’da kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu Ulus’ta kurulan atölyede, ayarlarıyla oynanmış altın üretilerek, piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Piyasaya sürülmeye hazır 18 bilezik Atölyeye ve belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon başlatıldı. Atölyede bulunan ayarıyla oynanmış ve piyasaya sürmeye hazır 18 bilezik, 127 bin lira, altın üretiminde kullanılan makineler, bakır tel, hassas terazi ve altın suyuna el konuldu.

Yapılan incelemede, şüphelilerin altınların içerisine bakır alaşımı karıştırarak ayarlarını yükselttikleri, 18-20 ayar altını 22 ayara çıkarttıkları belirlendi. Ayarı yükseltilmiş altın ve bileziklere güvenilir firmaların markaları basıldığı tespit edildi. Piyasaya sürülen altınların izini süren mali polis ekibi, şu ana kadar 9 farklı kuyumcuya bu altınların satıldığını belirledi. Altınlara markaları basılan firmalar ile Kuyumcular Odası da yapılan sahtekârlık konusunda uyarıldı.

6 kişi gözaltında Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında kuyumcuların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen kuyumcular M.Ö., E.S. ve M.K.T. tutuklanırken, altınları kuyumculara satan ev kadını Ç.Y., S.T. ile N.Ö.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ev hanımlarıyla piyasaya sürdüler Ayarı yükseltilmiş altın ve bileziklerin dikkat çekmemek için ev kadınları üzerinden kuyumculara satıldığı da ortaya çıkarıldı. Ev kadınlarının kuyumcularda bu altınları satma anları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.